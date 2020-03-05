Путин рассказал о создании центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как был создан образовательный центр для одарённых детей "Сириус". Воспоминаниями он поделился в интервью ТАСС.

Российский лидер отметил, что сначала его идею восприняли со скепсисом, однако со временем она реабилитировалась. По его словам, один из его коллег заявил, что "ничего не получится" и всё начнётся с того, что "хоккеисты набьют морду математикам". Путин отметил, что ничего подобного не происходит, а талантливые молодые спортсмены мирно развиваются и расширяют горизонты, присматриваясь к другим одарённым соотечественникам.

Президент объяснил, что решил не вывозить из Сочи ряд бывших олимпийских объектов, так как это стоило бы столько же, сколько и само строительство с нуля. Вместо этого он задумался о том, как можно использовать всё, что есть. Сначала ему в голову пришла мысль использовать их для детского спорта.

— А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, ещё с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища, — то, чем мы гордимся, — рассказал глава государства.

Он добавил, что решил объединить все эти направления в "Сириусе". В образовательном центре используется система отбора, существовавшая ещё в СССР: талантливые ребята из профильных учреждений приезжают в "Сириус" на 21 день. Потом из них выбирают самых лучших.

Название центру российский лидер придумал после долгих раздумий. В конце концов он решил взять имя самой яркой звезды, так как в учреждении предстояло учиться "самым ярким ребятам". В ближайшем будущем на базе "Сириуса" должен появиться современный университет.

— Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. И потом здесь же будем создавать технопарк, чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке — закольцуем это всё, — добавил Путин.