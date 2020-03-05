Путин: Государство сделает всё необходимое для самореализации специалистов

В России будут создаваться все необходимые возможности, чтобы хорошие специалисты могли себя реализовать, заверил президент страны Владимир Путин в интервью ТАСС.

— Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься, — сказал он.

Путин отметил, что количество хороших российских специалистов, которые остаются в стране, растёт, а то, что они востребованы на мировом рынке, говорит об отличной высшей школе в России.

Платформа "Россия — страна возможностей" и, в частности, конкурс "Лидеры России", по мнению президента, являются хорошими социальными лифтами.

— Мы даём людям возможность повысить свои знания, компетенции, но а параллельно, когда с этими людьми работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников, — добавил Путин, подчеркнув, что специальных конкурсов "на какое-то место" нет.

Он напомнил, что всё меньше российских специалистов уезжают из страны и государство делает всё возможное, чтобы в РФ съезжались квалифицированные кадры.