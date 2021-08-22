Франция отказалась признавать власть талибов в Афганистане

Во Франции не признают и не планируют признавать власть "Талибана"* в Афганистане, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Journal du Dimanche.

"Собираемся ли мы признавать власть талибов, которые захватили страну силой? На этот вопрос я ясно отвечаю: нет", — заявил министр.

По словам Ле Дриана, одним из требований к талибам является обеспечение беспрепятственного выезда из страны тех афганцев, чьи жизни под угрозой. Также членам организации необходимо разорвать связи с террористами. Во время совещания глав внешнеполитических ведомств НАТО Франция потребовала от США усиления темпов эвакуации жителей Афганистана. Удалось помочь более чем 500 людям.

"Пока американцы не покинули "зелёную зону", мы выдавали визы в посольстве. Теперь мы это можем делать в Абу-Даби или уже во Франции. Наша единственная проблема — это доступ через посты талибов в аэропорт, у ворот которого сейчас скопились тысячи людей", — пояснил Ле Дриан.

Как отметил глава МИД Франции, для урегулирования проблемы необходимо выйти за пределы форматов G7 и НАТО, пригласив к сотрудничеству Россию, Китай и Иран. Этот шаг, возможно, обсудят президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в ходе разговора. Министр добавил, что Париж ожидает формирования в стране "инклюзивного" правительства, а также соблюдения прав и свобод всех слоев афганского общества.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.