Эксперт объяснил заявление Трампа о возможном возвращении армии США в Афганистан

Ситуация в Афганистане — повод для экс-президента США Дональда Трампа противостоять нынешнему главе государства Джо Байдену, снизив его рейтинг, и улучшить позиции Республиканской партии. Таким мнением c RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Это инструмент для борьбы республиканцев с демократами. США очень болезненно переживают американские поражения, и бегство американцев из Афганистана многие сравнивают с бегством из Вьетнама, что болезненно переживают американские элиты", — пояснил Оленченко.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.