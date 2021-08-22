Эксперт объяснил заявление Трампа о возможном возвращении армии США в Афганистан
По его мнению, в американском обществе переживают уход армии из исламской республики, чем и пользуется бывший американский лидер.
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Ситуация в Афганистане — повод для экс-президента США Дональда Трампа противостоять нынешнему главе государства Джо Байдену, снизив его рейтинг, и улучшить позиции Республиканской партии. Таким мнением c RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Это инструмент для борьбы республиканцев с демократами. США очень болезненно переживают американские поражения, и бегство американцев из Афганистана многие сравнивают с бегством из Вьетнама, что болезненно переживают американские элиты", — пояснил Оленченко.
Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана, боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого экс-президент США Дональд Трамп жёстко осудил политику нынешнего лидера Штатов, назвав ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, и потребовал, чтобы глава государства извинился перед своим народом.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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