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    Эксперт объяснил заявление Трампа о возможном возвращении армии США в Афганистан

    По его мнению, в американском обществе переживают уход армии из исламской республики, чем и пользуется бывший американский лидер.

    22 августа, 12:25

    Фото © ТАСС / АР / David Guttenfelder

    Ситуация в Афганистане — повод для экс-президента США Дональда Трампа противостоять нынешнему главе государства Джо Байдену, снизив его рейтинг, и улучшить позиции Республиканской партии. Таким мнением c RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

    "Это инструмент для борьбы республиканцев с демократами. США очень болезненно переживают американские поражения, и бегство американцев из Афганистана многие сравнивают с бегством из Вьетнама, что болезненно переживают американские элиты", — пояснил Оленченко.

    Трамп заявил, что Байден упал на колени перед "Талибаном"

    Трамп заявил, что Байден упал на колени перед "Талибаном"

    Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана, боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого экс-президент США Дональд Трамп жёстко осудил политику нынешнего лидера Штатов, назвав ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, и потребовал, чтобы глава государства извинился перед своим народом.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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