Нападающий "Спартака" Александр Соболев обратился к болельщикам московского клуба и прокомментировал сложившуюся ситуацию в клубе.

"Я — спортсмен, и моя задача — играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я всё прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и которую хотят видеть, команда не показывает игру. Вы думаете, я, мы не переживаем?" — написал Соболев в своём инстаграме.

По словам нападающего, он понимает, что играет "не в свой футбол", а болельщики ждут от клуба побед. При этом спортсмен считает, что претензии фанатов абсолютно обоснованны.

"Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки, и только мы можем решить эти проблемы все вместе, как один кулак, как одно целое. Вперёд, "Спартак", — добавил Соболев.