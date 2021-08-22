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    "Заговоры не для меня": Нападающий Соболев прокомментировал ситуацию в "Спартаке"

    Пока что команда Руя Витории идёт девятой в турнирной таблице РПЛ.

    22 августа, 12:41

    Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

    Нападающий "Спартака" Александр Соболев обратился к болельщикам московского клуба и прокомментировал сложившуюся ситуацию в клубе.

    "Я — спортсмен, и моя задача — играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я всё прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и которую хотят видеть, команда не показывает игру. Вы думаете, я, мы не переживаем?" — написал Соболев в своём инстаграме.

    По словам нападающего, он понимает, что играет "не в свой футбол", а болельщики ждут от клуба побед. При этом спортсмен считает, что претензии фанатов абсолютно обоснованны.

    "Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки, и только мы можем решить эти проблемы все вместе, как один кулак, как одно целое. Вперёд, "Спартак", — добавил Соболев.

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    Напомним, днём ранее красно-белые сыграли вничью с тульским "Арсеналом" — 1:1. После пяти туров в активе команды Руя Витории семь очков и промежуточное девятое место.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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