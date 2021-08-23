Выступление "Пошлой Молли" в Анапе отменили после скандального концерта в Геленджике

В Анапе решили отменить концерт украинской рок-группы "Пошлая Молли". Это произошло после того, как накануне в Геленджике выступление коллектива пришлось прервать, а фронтмена группы Кирилла Бледного задержали за пьяный дебош.

"Мы уже в Анапе, но концерта, к сожалению, не будет. Нам очень жаль, что так получилось, и неудобно перед вами, но мы ничего поделать не можем", — сообщили представители группы в сториз на своей странице в "Инстаграме", не уточнив при этом причину отмены выступления.

Кроме того, сам Бледный рассказал поклонникам в социальной сети, как он провёл минувшую ночь.

"Я в принципе хорошо выспался на холодном каменном полу... Я вам не советую попадать туда", — подчеркнул музыкант, вероятно, говоря о том, что ночь он провёл в отделении полиции.