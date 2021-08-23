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    Выступление "Пошлой Молли" в Анапе отменили после скандального концерта в Геленджике

    Накануне фронтмен коллектива Кирилл Бледный угодил в отделение полиции после выступления.

    22 августа, 21:43
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPptpkUlnOe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dropbled</a></p>

    Фото © Instagram / dropbled

    В Анапе решили отменить концерт украинской рок-группы "Пошлая Молли". Это произошло после того, как накануне в Геленджике выступление коллектива пришлось прервать, а фронтмена группы Кирилла Бледного задержали за пьяный дебош.

    "Мы уже в Анапе, но концерта, к сожалению, не будет. Нам очень жаль, что так получилось, и неудобно перед вами, но мы ничего поделать не можем", — сообщили представители группы в сториз на своей странице в "Инстаграме", не уточнив при этом причину отмены выступления.

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    Кроме того, сам Бледный рассказал поклонникам в социальной сети, как он провёл минувшую ночь.

    "Я в принципе хорошо выспался на холодном каменном полу... Я вам не советую попадать туда", — подчеркнул музыкант, вероятно, говоря о том, что ночь он провёл в отделении полиции.

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    Напомним, накануне в Геленджике во время концерта группы толпа фанаток пыталась пробраться на сцену к музыкантам. В итоге мероприятие решили прервать, а Бледного полиция отвезла в больницу на медосвидетельствование. По некоторым данным, полуголый исполнитель кричал, что ему угрожают. После посещения медиков музыканта доставили уже в полицию. На него составили административный протокол и выписали штраф.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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