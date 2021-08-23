Матч чемпионата Франции по футболу прервали из-за выбежавших на поле фанатов

Болельщики хозяев ещё в первом тайме начали бросать в игроков соперника бутылки и другие предметы. На 75-й минуте полузащитник "Марселя" Димитри Пайет схватил одну из бутылок и кинул её обратно на трибуны. Это привело фанатов "Ниццы" в негодование, и они стали выбегать на поле. Некоторые игроки "Марселя" бросились им навстречу, чтобы защитить Пайета.