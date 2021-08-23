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    Матч чемпионата Франции по футболу прервали из-за выбежавших на поле фанатов

    Вероятно, игра не будет продолжена сегодня. Игроки команды гостей отказываются возвращаться из раздевалки.

    22 августа, 21:21

    Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем" пришлось прервать из-за фанатов, выбежавших на поле.

    Болельщики хозяев ещё в первом тайме начали бросать в игроков соперника бутылки и другие предметы. На 75-й минуте полузащитник "Марселя" Димитри Пайет схватил одну из бутылок и кинул её обратно на трибуны. Это привело фанатов "Ниццы" в негодование, и они стали выбегать на поле. Некоторые игроки "Марселя" бросились им навстречу, чтобы защитить Пайета.

    В результате обе команды ушли в раздевалку, а успокаивать разбушевавшихся болельщиков пришлось президенту ФК "Ницца" Жан-Пьеру Риверу. Футболисты "Марселя" отказались продолжать матч, сообщает Get French Football News. Счёт на момент остановки игры был 1:0 в пользу "Ниццы".

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    Авторы
    Никита Никонов
    Никита Никонов

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