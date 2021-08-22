"Челси" в дерби переиграл "Арсенал" в первом матче Лукаку после возвращения

Этот матч стал первым для Ромелу Лукаку после его возвращения в "Челси". Любопытно, что бельгийскому нападающему понадобилось буквально 14 минут для того, чтобы открыть счёт своим голом в новом сезоне. Кроме него мяч забил Рис Джеймс.