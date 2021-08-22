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    "Челси" в дерби переиграл "Арсенал" в первом матче Лукаку после возвращения

    Бельгийскому нападающему понадобилось буквально 14 минут для того, чтобы открыть счёт своим голом в новом сезоне.

    22 августа, 17:39
    <p>Фото © Chelsea FC</p>

    Фото © Chelsea FC

    "Челси" переиграл "Арсенал" в лондонском дерби во втором туре Английской премьер-лиги со счётом 2:0.

    Этот матч стал первым для Ромелу Лукаку после его возвращения в "Челси". Любопытно, что бельгийскому нападающему понадобилось буквально 14 минут для того, чтобы открыть счёт своим голом в новом сезоне. Кроме него мяч забил Рис Джеймс.

    Рекордный трансфер: "Челси" купил лидера сборной Бельгии Лукаку за 115 миллионов евро

    Рекордный трансфер: "Челси" купил лидера сборной Бельгии Лукаку за 115 миллионов евро

    Стоит подчеркнуть, что для "канониров" это второе поражение на старте чемпионата Англии, тогда как "Челси", напротив, второй раз побеждает.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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