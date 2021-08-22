"Челси" в дерби переиграл "Арсенал" в первом матче Лукаку после возвращения
Бельгийскому нападающему понадобилось буквально 14 минут для того, чтобы открыть счёт своим голом в новом сезоне.
Фото © Chelsea FC
"Челси" переиграл "Арсенал" в лондонском дерби во втором туре Английской премьер-лиги со счётом 2:0.
Этот матч стал первым для Ромелу Лукаку после его возвращения в "Челси". Любопытно, что бельгийскому нападающему понадобилось буквально 14 минут для того, чтобы открыть счёт своим голом в новом сезоне. Кроме него мяч забил Рис Джеймс.
Стоит подчеркнуть, что для "канониров" это второе поражение на старте чемпионата Англии, тогда как "Челси", напротив, второй раз побеждает.
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