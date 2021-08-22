Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы
В следующем матче наши спортсменки сыграют 23 августа против Бельгии.
Фото © ТАСС / АР / Peter Dejong
Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы, обыграв команду Азербайджана.
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:13). Отметим, что до этого наши спортсменки были сильнее команды Франции в стартовой игре турнира.
Следующий матч нашей сборной состоится 23 августа, соперником станет сборная Бельгии. Помимо вышеуказанных команд в группе с россиянками играют команды Сербии и Боснии и Герцеговины.
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