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    "Ребята! Я всё!": Гигантского краба Юру с ПМЭФ выпустили в Баренцево море

    Звездой форума он стал после того, как делегация из Мурманской области привезла его, чтобы показать богатства Арктики.

    22 августа, 16:38
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yura_the_crab/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yura_the_crab</a></p>

    Фото © Instagram / yura_the_crab

    Камчатский краб по имени Юра, ставший звездой Петербургского экономического форума как неофициальный член делегации Мурманской области, вернулся в родную среду обитания.

    На своей страничке в соцсетях Юра "обратился" к подписчикам и сообщил, что ему пора обратно. Пост был подкреплён видеозаписью, на которой контейнер с крабом грузят на лодку. Позже членистоногого выпустили в Баренцево море у берегов села Териберка.

    Гигантский краб Юра с ПМЭФ завёл аккаунт в Instagram

    Гигантский краб Юра с ПМЭФ завёл аккаунт в Instagram

    "Ребята! Я всё! Выезжаю!.. Эх... пора! Всем спасибо за внимание!" попрощался краб с подписчиками.

    Последние несколько дней Юра провёл в аквариуме местного ресторана, ожидая, когда его отпустят на волю. Теперь же его судьба остаётся неизвестной, поскольку не так давно власти Мурманской области разрешили любительский вылов краба в том числе в окрестностях Териберки.

    Напомним, Юрий стал настоящей звездой на ПМЭФ. Делегация Мурманской области привезла его в Петербург из Териберки, чтобы показать богатства Арктики.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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