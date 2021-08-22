"Ребята! Я всё!": Гигантского краба Юру с ПМЭФ выпустили в Баренцево море
Звездой форума он стал после того, как делегация из Мурманской области привезла его, чтобы показать богатства Арктики.
Фото © Instagram / yura_the_crab
Камчатский краб по имени Юра, ставший звездой Петербургского экономического форума как неофициальный член делегации Мурманской области, вернулся в родную среду обитания.
На своей страничке в соцсетях Юра "обратился" к подписчикам и сообщил, что ему пора обратно. Пост был подкреплён видеозаписью, на которой контейнер с крабом грузят на лодку. Позже членистоногого выпустили в Баренцево море у берегов села Териберка.
"Ребята! Я всё! Выезжаю!.. Эх... пора! Всем спасибо за внимание!" — попрощался краб с подписчиками.
Последние несколько дней Юра провёл в аквариуме местного ресторана, ожидая, когда его отпустят на волю. Теперь же его судьба остаётся неизвестной, поскольку не так давно власти Мурманской области разрешили любительский вылов краба в том числе в окрестностях Териберки.
Напомним, Юрий стал настоящей звездой на ПМЭФ. Делегация Мурманской области привезла его в Петербург из Териберки, чтобы показать богатства Арктики.
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