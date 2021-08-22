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    Шесть человек погибли в ДТП c "газелью" в Ростовской области

    Среди жертв двое детей, оба водителя и женщина. Последняя скончалась в районной больнице города Сальска.

    22 августа, 16:25

    Фото © VK / "Авто Ростов-на-Дону" | Регион 61

    В Сальском районе Ростовской области произошло лобовое столкновение грузовой "газели" и легкового автомобиля. По предварительным данным, погибли шесть человек, двое из которых дети. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

    "Ростовская область, Сальский р-н, 9-й километр автодороги Сальск — Гигант, поступила информация о лобовом столкновении грузовой "газели" и легкового автомобиля "Лада-Калина", — говорится в сообщении.

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    По факту ДТП идёт проверка. По предварительным данным, 44-летний водитель за рулём "Лады-Калины" двигался со стороны Сальска в направлении Егорлыкской и выехал на полосу встречного движения, где грузовик столкнулся с едущей навстречу "газелью", после чего легковушка загорелась. Сообщается, что погибли оба водителя и три пассажира легковой машины. Получившая травмы женщина скончалась в районной больнице города Сальска.

    На днях в Ростовской области легковушка протаранила микроавтобус. ДТП произошло на дороге Сальск — Яшалта: пассажирская "газель" столкнулась с легковым автомобилем Nissan Tiida.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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