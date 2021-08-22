Шесть человек погибли в ДТП c "газелью" в Ростовской области

В Сальском районе Ростовской области произошло лобовое столкновение грузовой "газели" и легкового автомобиля. По предварительным данным, погибли шесть человек, двое из которых дети. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Ростовская область, Сальский р-н, 9-й километр автодороги Сальск — Гигант, поступила информация о лобовом столкновении грузовой "газели" и легкового автомобиля "Лада-Калина", — говорится в сообщении.

По факту ДТП идёт проверка. По предварительным данным, 44-летний водитель за рулём "Лады-Калины" двигался со стороны Сальска в направлении Егорлыкской и выехал на полосу встречного движения, где грузовик столкнулся с едущей навстречу "газелью", после чего легковушка загорелась. Сообщается, что погибли оба водителя и три пассажира легковой машины. Получившая травмы женщина скончалась в районной больнице города Сальска.