О чём Путин говорил с кандидатами в Госдуму от "Единой России"

Во вторник в Москве пройдёт предвыборный съезд "Единой России". Его участники больше месяца общались с россиянами, чтобы узнать их мнение, какие проблемы нужно решать в первую очередь, собирали идеи всех граждан, чтобы зафиксировать их в предвыборной программе партии власти.

И сегодня лидеры списка поделились с президентом народными предложениями и, как заметил сам Владимир Путин, сверили часы.

"Программа партии, о которой мы говорили ещё в июне, — это важный, основополагающий документ, но это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране", — начал лидер государства.

Владимир Путин рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции в парламенте нового созыва, чтобы принимать решения в интересах страны.

В ходе общения он обсудил инициативы, которые должны улучшить жизнь россиян. Это новые социальные выплаты, льготы для малого бизнеса, развитие разных регионов страны.

Лидер предвыборного списка Сергей Шойгу рассказал об успехах развития российской армии, социальной помощи военнослужащим. Их Владимир Путин назвал "особым отрядом" и предложил, чтобы нивелировать последствия инфляции, немного выросшей из-за пандемии, выплатить им единовременное пособие — в среднем по 15 тысяч рублей.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей президент предложил назначить и всем без исключения пенсионерам (работающим и неработающим). Путин поручил единороссам заняться воплощением этой идеи.

Говоря об обещаниях партии, президент особо отметил, что "они должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям". К слову, нынешние решения о новых социальных выплатах — это не громкий предвыборный ход. Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в беседе с Лайфом подтвердил, что финансовые резервы для выплат есть — экономика страны практически восстановилась и позволяет сегодня ставить амбициозные задачи.

Обсудили и поддержку предпринимательства. Путин поддержал идею ввести мораторий на плановые проверки малого бизнеса в следующем году — главное, чтобы не пострадали потребители.

Одной из основных тем беседы стало сохранение исторической памяти, а также положение России на международной арене. Глава государства заявил, что если раньше независимая внешняя политика страны ставилась в угоду имиджу, то сейчас всё иначе: национальные интересы — на первом месте. Путин даже рассказал, то ли в шутку, то ли всерьёз, что ему иногда приходится напоминать Сергею Лаврову (№ 2 в предвыборном списке ЕР), что он министр иностранных дел, а не обороны.

Много полезных инициатив прозвучало и в сфере медицины. Договорились, что необходимо в первую очередь развивать первичное звено здравоохранения, и здесь пригодится опыт Москвы, развивать кадры.

К слову, о кадрах. Путин сегодня объяснил, почему первая пятёрка предвыборного списка единороссов выглядит именно так. Глава государства предложил сформировать её таким образом, чтобы в ней были люди уже заслуженные и известные, а также такие, как, например, Елена Шмелёва или Денис Проценко, которые уже добились колоссальных успехов на своём поприще, но ещё не особо известны всей России.

"Такие люди должны появляться, чтобы двигать страну вперёд", — заявил президент.