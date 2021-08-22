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    Путин — о дистанционном обучении: Мы не должны превращать человека в робота

    Глава государства вместе с тем отметил чрезвычайную важность получения знаний.

    22 августа, 13:22
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" </p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва"

    Президент России Владимир Путин предложил продолжить использовать все возможности дистанционного обучения, но совмещать их с традиционной формой обучения с присутствием педагогов. Такую точку зрения глава государства озвучил в ходе встречи с представителями "Единой России".

    "Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота", — сообщил президент и добавил, что людям свойственно развиваться в социуме.

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    Путин уточнил, что педагогическая составляющая имела большое значение в истории человечества и сегодня становится ещё более актуальной. По словам президента, следует использовать современные знания, оставаясь полноценным гражданином.

    Также в ходе совещания с членами "Единой России" Путин предложил использовать опыт центра "Сириус" в школах по всей России. Глава государства считает нужным оценить, насколько наработки данного учреждения можно применить для развития детей в стране.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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