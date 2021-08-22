Путин — о дистанционном обучении: Мы не должны превращать человека в робота

Президент России Владимир Путин предложил продолжить использовать все возможности дистанционного обучения, но совмещать их с традиционной формой обучения с присутствием педагогов. Такую точку зрения глава государства озвучил в ходе встречи с представителями "Единой России".

"Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота", — сообщил президент и добавил, что людям свойственно развиваться в социуме.

Путин уточнил, что педагогическая составляющая имела большое значение в истории человечества и сегодня становится ещё более актуальной. По словам президента, следует использовать современные знания, оставаясь полноценным гражданином.