Канцлер Австрии отказался принимать беженцев из Афганистана
Он отметил, что лучше помогать обустраивать жизнь на территории самого государства, в частности обеспечивать безопасность населения.
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Австрия уже приняла более 40 тысяч беженцев из Афганистана, она внесла "сверхпропорциональный вклад", сказал канцлер страны Себастьян Курц, выступив против того, чтобы государство принимало больше афганцев.
"Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдёт", — сказал он в эфире местного телеканала Puls 24.
Курц отметил, что лучше помогать населению в самой стране, обеспечивать безопасность её жителей, в частности женщин. Также он напомнил, что в Австрии одна из крупнейших афганских общин и страна сталкивается с большими проблемами, когда пытается интегрировать беженцев в общество.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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