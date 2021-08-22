Канцлер Австрии отказался принимать беженцев из Афганистана

Австрия уже приняла более 40 тысяч беженцев из Афганистана, она внесла "сверхпропорциональный вклад", сказал канцлер страны Себастьян Курц, выступив против того, чтобы государство принимало больше афганцев.

"Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдёт", — сказал он в эфире местного телеканала Puls 24.

Курц отметил, что лучше помогать населению в самой стране, обеспечивать безопасность её жителей, в частности женщин. Также он напомнил, что в Австрии одна из крупнейших афганских общин и страна сталкивается с большими проблемами, когда пытается интегрировать беженцев в общество.

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