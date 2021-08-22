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    Путин призвал банки вернуть соцвыплаты, списанные со счетов россиян за кредиты

    Глава государства напомнил, что эти средства должны быть защищены, и призвал парламентариев подумать о том, как это сделать.

    22 августа, 12:48

    Фото © Pixabay

    Президент России Владимир Путин заявил, что банкам следует вернуть гражданам, списанные в счёт погашения кредитов средства, которые государство дало им в качестве поддержки.

    "Что касается автоматического списания со счетов граждан средств, которые они получают от государства в сфере соцвыплат, особенно связанных с подготовкой к школе и других, они должны быть защищены. Но если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".

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    Глава государства отметил, что Госдуме в новом созыве стоило бы подумать о принятии необходимого нормативного акта для решения данного вопроса.

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    Напомним, 29 июня Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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