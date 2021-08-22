Путин призвал банки вернуть соцвыплаты, списанные со счетов россиян за кредиты

Президент России Владимир Путин заявил, что банкам следует вернуть гражданам, списанные в счёт погашения кредитов средства, которые государство дало им в качестве поддержки.

"Что касается автоматического списания со счетов граждан средств, которые они получают от государства в сфере соцвыплат, особенно связанных с подготовкой к школе и других, они должны быть защищены. Но если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Глава государства отметил, что Госдуме в новом созыве стоило бы подумать о принятии необходимого нормативного акта для решения данного вопроса.