Путин призвал банки вернуть соцвыплаты, списанные со счетов россиян за кредиты
Глава государства напомнил, что эти средства должны быть защищены, и призвал парламентариев подумать о том, как это сделать.
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Президент России Владимир Путин заявил, что банкам следует вернуть гражданам, списанные в счёт погашения кредитов средства, которые государство дало им в качестве поддержки.
"Что касается автоматического списания со счетов граждан средств, которые они получают от государства в сфере соцвыплат, особенно связанных с подготовкой к школе и других, они должны быть защищены. Но если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Глава государства отметил, что Госдуме в новом созыве стоило бы подумать о принятии необходимого нормативного акта для решения данного вопроса.
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Напомним, 29 июня Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.
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