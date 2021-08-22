Активисты ОНФ по всей стране масштабными акциями отметили День флага России
С праздником граждан страны поздравили даже космонавты МКС, отметив, что триколор олицетворяет собой могущество нашего государства и величие его народа.
Россияне по всей стране масштабными акциями отметили День флага. Видео © LIFE
Активисты Общероссийского народного фронта во многих регионах страны масштабными акциями отпраздновали День Российского флага. Так, например, в Астраханской области они подняли триколор на одном из исторических зданий. В Воронежской области расправили огромное бело-сине-красное полотно на площади. Такой же большой флаг раскрыли и на Сахалине, и в Амурской области.
Ко Дню флага активисты ОНФ развернули триколоры в одном из самых узнаваемых мест Крыма — на горе Ай-Петри, на фоне Ялты, Крымских гор и Чёрного моря. В Оренбургской области волонтёры выстроились в слово "Россия" из 110 флагов на территории регионального молодёжного центра "Авангард". В Татарстане подсветили в цвета триколора башню станции телевизионного вещания Нижнекамского района.
Не пугала людей и погода. Так, в Забайкальском крае энтузиасты стояли с триколором под дождём — с погодой им явно не повезло. Огромный флаг раскрыли и в Саратовской области, а вот в Оренбурге активисты взяли с собой небольшие триколоры, зато составили из них слово "Россия". Флаги развевались на ветру и в красивейших местах Крыма. А в Татарстане и вовсе окрасили целую башню подсветкой в виде триколора.
В разных регионах участниками акций стали добровольцы Единого волонтёрского штаба, в который входят активисты "Единой России", "Молодой гвардии", ОНФ, движения "МыВместе", "Волонтёры Победы", а также "Волонтёры-медики" и местные жители.
А ранее Лайф рассказывал, что космонавты с МКС поздравили граждан страны с Днём флага РФ. В своём обращении они отметили, что триколор олицетворяет собой могущество России и величие её народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух.
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