Активисты ОНФ по всей стране масштабными акциями отметили День флага России

Россияне по всей стране масштабными акциями отметили День флага. Видео © LIFE

Активисты Общероссийского народного фронта во многих регионах страны масштабными акциями отпраздновали День Российского флага. Так, например, в Астраханской области они подняли триколор на одном из исторических зданий. В Воронежской области расправили огромное бело-сине-красное полотно на площади. Такой же большой флаг раскрыли и на Сахалине, и в Амурской области.

Ко Дню флага активисты ОНФ развернули триколоры в одном из самых узнаваемых мест Крыма — на горе Ай-Петри, на фоне Ялты, Крымских гор и Чёрного моря. В Оренбургской области волонтёры выстроились в слово "Россия" из 110 флагов на территории регионального молодёжного центра "Авангард". В Татарстане подсветили в цвета триколора башню станции телевизионного вещания Нижнекамского района.

Не пугала людей и погода. Так, в Забайкальском крае энтузиасты стояли с триколором под дождём — с погодой им явно не повезло. Огромный флаг раскрыли и в Саратовской области, а вот в Оренбурге активисты взяли с собой небольшие триколоры, зато составили из них слово "Россия". Флаги развевались на ветру и в красивейших местах Крыма. А в Татарстане и вовсе окрасили целую башню подсветкой в виде триколора.

В разных регионах участниками акций стали добровольцы Единого волонтёрского штаба, в который входят активисты "Единой России", "Молодой гвардии", ОНФ, движения "МыВместе", "Волонтёры Победы", а также "Волонтёры-медики" и местные жители.