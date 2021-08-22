Зеленский понадеялся на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине

Украине нужен мощный флот для того, чтобы Россия "не смогла сделать из Крыма авианосец". Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, Черноморский флот Украины должен быть таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Однако, чтобы осуществить задуманное, Киеву необходима поддержка Запада, добавил глава государства.

"Тут нам нужна консолидация международных партнёров. В этом плане мы работаем, получили поддержку Великобритании и обратились к США", — сказал Зеленский.