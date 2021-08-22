Зеленский понадеялся на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине
По его словам, в этом вопросе Киев уже заручился поддержкой у Великобритании. Теперь же на очереди США.
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Украине нужен мощный флот для того, чтобы Россия "не смогла сделать из Крыма авианосец". Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его словам, Черноморский флот Украины должен быть таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Однако, чтобы осуществить задуманное, Киеву необходима поддержка Запада, добавил глава государства.
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"Тут нам нужна консолидация международных партнёров. В этом плане мы работаем, получили поддержку Великобритании и обратились к США", — сказал Зеленский.
Также на брифинге президент Украины рассказал, что главными темами для обсуждения на встрече с Меркель стали ситуация в Донбассе и энергетическая безопасность.
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