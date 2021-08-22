Путин рассказал о важности исторической памяти для любого народа

Президент России Владимир Путин заявил, что историческая память необходима для каждого народа, ведь так он сможет сохранить себя и строить будущее.

"Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее. Историческая память важна не для тех, кого уже нет. Важна для нас и для наших детей", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".

В этом контексте глава государства подчеркнул, что "Бессмертный полк" имеет огромное значение. Он назвал акцию рекой памяти, гордости и благодарности предкам за то, что они сделали для страны и надежды на лучшее будущее. По мнению президента, ради этого лучшего будущего новый состав Государственной думы, её ядро "Единая Россия" должны эффективно работать.