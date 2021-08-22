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    Путин рассказал о важности исторической памяти для любого народа

    Глава государства в этом контексте подчеркнул, что "Бессмертный полк" имеет огромное значение.

    22 августа, 14:00

    Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил

    Президент России Владимир Путин заявил, что историческая память необходима для каждого народа, ведь так он сможет сохранить себя и строить будущее.

    "Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее. Историческая память важна не для тех, кого уже нет. Важна для нас и для наших детей", — сказал глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".

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    Матвиенко призвала уважать флаг России и хранить память предков

    В этом контексте глава государства подчеркнул, что "Бессмертный полк" имеет огромное значение. Он назвал акцию рекой памяти, гордости и благодарности предкам за то, что они сделали для страны и надежды на лучшее будущее. По мнению президента, ради этого лучшего будущего новый состав Государственной думы, её ядро "Единая Россия" должны эффективно работать.

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    Ранее Лайф писал: министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нельзя позволять "вымывать" память о людях, которые являются символами страны. Он напомнил, что у РФ много символов, в том числе Фёдор Шаляпин, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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