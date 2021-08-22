Срочный саммит лидеров G7 по Афганистану состоится 24 августа

24 августа состоятся срочные переговоры лидеров стран-участниц "Большой семёрки" в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом в "Твиттере" сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах главы правительства страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении G7.

"Я созову встречу лидеров G7 во вторник [24 августа] для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет", — написал Джонсон.

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