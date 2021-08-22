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    Срочный саммит лидеров G7 по Афганистану состоится 24 августа

    Британский премьер-министр отметил важность совместной работы международного сообщества для поддержания афганского народа.

    22 августа, 13:51
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    24 августа состоятся срочные переговоры лидеров стран-участниц "Большой семёрки" в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом в "Твиттере" сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах главы правительства страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении G7.

    "Я созову встречу лидеров G7 во вторник [24 августа] для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет", — написал Джонсон.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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