Срочный саммит лидеров G7 по Афганистану состоится 24 августа
Британский премьер-министр отметил важность совместной работы международного сообщества для поддержания афганского народа.
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24 августа состоятся срочные переговоры лидеров стран-участниц "Большой семёрки" в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом в "Твиттере" сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах главы правительства страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении G7.
"Я созову встречу лидеров G7 во вторник [24 августа] для срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет", — написал Джонсон.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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