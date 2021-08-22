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    Главы Минэнерго Украины, ФРГ и США обсудят судьбу транзита газа после 2024 года

    По словам президента, ему хотелось бы понять возможные выгоды и потери для страны по окончании договора, а также определить гарантии.

    22 августа, 13:28

    Фото © Getty Images / Sean Gallup

    В начале следующей недели главы Министерств энергетики США, Германии и Украины обсудят возможное прекращение транзита газа после 2024 года. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам встречи в Киеве.

    По словам Зеленского, Украина несёт основные риски из-за достройки "Северного потока – 2". Пока были проведены обсуждения по общим моментам в этом вопросе, в частности — о продолжении договоров по транзиту газа после 2024 года.

    "Переход на зелёный курс Украины требует очень больших денег и длительного срока, поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как закончится договор 2024 года, и кто даёт конкретные гарантии Украине", — объяснил Зеленский.

    Зеленский понадеялся на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине

    Зеленский понадеялся на помощь Запада в создании "мощного флота" на Украине

    Также на брифинге президент Украины рассказал, что одной из главных тем для обсуждения на встрече с Меркель стала ситуация в Донбассе.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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