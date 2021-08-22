Зеленский назвал Берлин ключевым союзником Киева
Он выразил благодарность ФРГ за поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает Германию в качестве ключевого союзника. Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам их встречи в Киеве.
"Мы обсудили с Меркель много вопросов, в частности риски, на которые мы должны реагировать. Мы рассчитываем на Германию, которую считаем одним из ключевых союзников", — сказал он и поблагодарил канцлера Германии за поддержку суверенитета Незалежной, а также её территориальной целостности.
Напомним, что ранее Ангела Меркель решила посетить Россию перед уже запланированной тогда поездкой в Киев. Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ прибыла 22 августа.
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