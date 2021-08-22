Зеленский назвал Берлин ключевым союзником Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает Германию в качестве ключевого союзника. Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам их встречи в Киеве.

"Мы обсудили с Меркель много вопросов, в частности риски, на которые мы должны реагировать. Мы рассчитываем на Германию, которую считаем одним из ключевых союзников", — сказал он и поблагодарил канцлера Германии за поддержку суверенитета Незалежной, а также её территориальной целостности.