В Минобороны заявили, что против России ведётся самый опасный тип холодной войны
Её целью является навязывание нужного врагу мнения в обществе не самыми очевидными, но действенными методами.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Одним из сильнейших инструментов глобального противоборства на сегодняшний день является новый тип войн — ментальные. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
По его словам, ментальные войны идут уже давно. Их целью является изменение самосознания индивида и цивилизованной основы общества. Причём такие войны не объявляются, а их последствия проявляются постепенно.
"Им присущи стратегические и оперативные цели, определённые этапы и технологии реализации. Причём это весьма тонкие технологии, предназначенные для влияния как на определённые персоны, так и на массы людей", — рассказал советник министра.
В качестве примера Ильницкий привёл борьбу за историю. По его словам, нередко для достижения своих целей враг идёт на перевирание событий, которые происходили в прошлом, для того чтобы сформировывать нужное мнение у людей в настоящем. Советник уверен, что именно ментальная война ведётся в настоящее время против России, назвав её самой опасной из всех холодных войн.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин воспринимает попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление.
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