В Минобороны заявили, что против России ведётся самый опасный тип холодной войны

Одним из сильнейших инструментов глобального противоборства на сегодняшний день является новый тип войн — ментальные. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

По его словам, ментальные войны идут уже давно. Их целью является изменение самосознания индивида и цивилизованной основы общества. Причём такие войны не объявляются, а их последствия проявляются постепенно.

"Им присущи стратегические и оперативные цели, определённые этапы и технологии реализации. Причём это весьма тонкие технологии, предназначенные для влияния как на определённые персоны, так и на массы людей", — рассказал советник министра.

В качестве примера Ильницкий привёл борьбу за историю. По его словам, нередко для достижения своих целей враг идёт на перевирание событий, которые происходили в прошлом, для того чтобы сформировывать нужное мнение у людей в настоящем. Советник уверен, что именно ментальная война ведётся в настоящее время против России, назвав её самой опасной из всех холодных войн.