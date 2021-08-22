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    Меркель пригрозила РФ санкциями при использовании "Северного потока – 2" как оружия

    Также она считает, что договор с Украиной о транзите газа должен быть продлён, причём начинать переговоры по этому вопросу необходимо уже сейчас.

    22 августа, 13:51
    <p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

    Фото © Nord-stream2.com

    "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Германия будет выступать за введение новых антироссийских санкций. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    "Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие", — сказала она.

    Также Меркель подчеркнула, что строительство газопровода — это не российско-германский, а европейский проект и договор с Украиной о транзите газа должен быть продлён, причём начинать переговоры по этому вопросу необходимо уже сейчас. Она напомнила, что обсудила с российским коллегой Владимиром Путиным необходимость быстро продлить соглашение о транзите, которое действует до 2024 года.

    Меркель отметила, что очень серьёзно относится к опасениям Киева и Германия несёт особую ответственность за сложившуюся ситуацию.

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    Ранее Зеленский рассказал, что обсудил с Меркель "Северный поток – 2" и Донбасс. Переговоры глав двух государств прошли в Мариинском дворце Киева и завершились общением с журналистами.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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