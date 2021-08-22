Меркель пригрозила РФ санкциями при использовании "Северного потока – 2" как оружия

"Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Германия будет выступать за введение новых антироссийских санкций. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие", — сказала она.

Также Меркель подчеркнула, что строительство газопровода — это не российско-германский, а европейский проект и договор с Украиной о транзите газа должен быть продлён, причём начинать переговоры по этому вопросу необходимо уже сейчас. Она напомнила, что обсудила с российским коллегой Владимиром Путиным необходимость быстро продлить соглашение о транзите, которое действует до 2024 года.

Меркель отметила, что очень серьёзно относится к опасениям Киева и Германия несёт особую ответственность за сложившуюся ситуацию.