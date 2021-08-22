Эксперт объяснил, почему "Северный поток – 2" нужен Европе

"Северный поток – 2" повысит предсказуемость поставок газа и цен на него на рынке ЕС, будет способствовать снижению выбросов парниковых газов, заявил руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов.

"Строительство "Северного потока – 2" выполнено с учётом современных технологий, что позволяет снижать выбросы при его транспортировке, в том числе за счёт меньшего количества компрессорных станций", — отмечает Белоглазов в беседе с РИА "Новости".

Специалист уточнил, что поставки через трубопровод обеспечат большую предсказуемость цен и объёмов для потребителей на рынке стран ЕС, в том числе за счёт того, что в структуре поставок "Газпрома" есть долгосрочные контракты, тогда как поставки СПГ в Европу нередко зависят от премии на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Белоглазов напомнил, что, согласно МЭА, единственное полезное ископаемое, доля которого увеличивается или сохраняется в первичном энергобалансе мира, — это природный газ. Поэтому при сжигании единицы природного газа выбросы парниковых газов ниже, чем от потребления угля или нефти, объяснил эксперт. По его мнению, это обуславливает дополнительный спрос именно на данное полезное ископаемое из-за повсеместного энергетического перехода в мире.