К тушению лесных пожаров в Самарской области привлекут более ста военных

В тушении природного пожара, который бушует в Борском районе Самарской области, будет задействовано более ста военнослужащих Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Для тушения природного пожара в Борском районе Самарской области направлено более 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона и 10 единиц техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о привлечении военных принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, после чего командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин дал соответствующие указания.