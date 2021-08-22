К тушению лесных пожаров в Самарской области привлекут более ста военных
Ранее огонь уничтожил 14 строений в местном селе и перекинулся на территорию национального парка.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
В тушении природного пожара, который бушует в Борском районе Самарской области, будет задействовано более ста военнослужащих Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Для тушения природного пожара в Борском районе Самарской области направлено более 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона и 10 единиц техники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о привлечении военных принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, после чего командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин дал соответствующие указания.
По данным местного главка МЧС России, площадь активного горения на сегодняшнее утро составляла 100 гектаров. Огонь уже уничтожил 14 строений в селе Гвардейцы, после чего перешёл на территорию национального парка "Бузулукский бор".
Ранее Лайф писал, что из-за лесного пожара в Марий Эл из санатория эвакуировали 140 человек. После того как огонь дошёл до местного посёлка, власти региона ввели режим ЧС.
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