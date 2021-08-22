Меркель ответила на упрёки в стремлении "угодить России"
Глава немецкого кабмина пообщалась с представителями СМИ после встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
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Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос журналиста, который предположил, что отказ политика от личного участия в киевском саммите "Крымская платформа" свидетельствует о её стремлении "угодить России". Об этом сообщает УНИАН.
"Нет, это не свидетельствует об этом", — лаконично ответила Меркель на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Киеве.
Ранее Лайф писал о том, что Меркель объяснила, почему глава МИД ФРГ не поедет на саммит "Крымская платформа". Канцлер Германии отметила, что вместо него отправят другого министра, который также уполномочен представлять страну.
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