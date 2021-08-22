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    Меркель ответила на упрёки в стремлении "угодить России"

    Глава немецкого кабмина пообщалась с представителями СМИ после встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

    22 августа, 15:51
    <p>Фото © Getty Images / WPA Pool</p>

    Фото © Getty Images / WPA Pool

    Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос журналиста, который предположил, что отказ политика от личного участия в киевском саммите "Крымская платформа" свидетельствует о её стремлении "угодить России". Об этом сообщает УНИАН.

    "Нет, это не свидетельствует об этом", лаконично ответила Меркель на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Киеве.

    Ранее Лайф писал о том, что Меркель объяснила, почему глава МИД ФРГ не поедет на саммит "Крымская платформа". Канцлер Германии отметила, что вместо него отправят другого министра, который также уполномочен представлять страну.

    В МИД пообещали сделать выводы в адрес участников саммита "Крымской платформы"

    В МИД пообещали сделать выводы в адрес участников саммита "Крымской платформы"

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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