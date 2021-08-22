Меркель ответила на упрёки в стремлении "угодить России"

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос журналиста, который предположил, что отказ политика от личного участия в киевском саммите "Крымская платформа" свидетельствует о её стремлении "угодить России". Об этом сообщает УНИАН.

"Нет, это не свидетельствует об этом", — лаконично ответила Меркель на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Киеве.