Меркель объяснила, почему глава МИД ФРГ не поедет на саммит "Крымская платформа"
Канцлер Германии отметила, что вместо него отправят другого министра, который также уполномочен представлять страну.
Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала решение главы МИД ФРГ Хайко Мааса не приезжать на саммит "Крымская платформа". По её словам, он сейчас занят проблемой Афганистана.
"То, что министра иностранных дел не будет, связано не с обстоятельствами на Украине или в России, а с очень сложной ситуацией в Афганистане", — сказала она на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель отметила, что от Германии будет министр энергетики, который точно так же представляет позицию правительства, а к тому же проведёт переговоры с американским и украинским министрами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" Крыма Украине будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. Политик анонсировал, что на мероприятии будет представлено около 30 стран мира. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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