Меркель объяснила, почему глава МИД ФРГ не поедет на саммит "Крымская платформа"

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала решение главы МИД ФРГ Хайко Мааса не приезжать на саммит "Крымская платформа". По её словам, он сейчас занят проблемой Афганистана.

"То, что министра иностранных дел не будет, связано не с обстоятельствами на Украине или в России, а с очень сложной ситуацией в Афганистане", — сказала она на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель отметила, что от Германии будет министр энергетики, который точно так же представляет позицию правительства, а к тому же проведёт переговоры с американским и украинским министрами.