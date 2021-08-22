Афганская беженка родила ребёнка на борту американского самолёта

Одна из женщин, которая покинула Афганистан на эвакуационном рейсе ВВС США, родила на борту самолёта ребёнка. Малыш появился на свет сразу после приземления лайнера в Германии, сообщила пресс-служба Авиационного командования воздушных перебросок (AMC) США в "Твиттере".

"Вспомогательный медицинский персонал 86-й группы медицинского обслуживания помогает матери из Афганистана и её семье у самолёта ВВС США... через мгновение после того, как она родила ребёнка на борту воздушного судна по прилёте на авиабазу "Рамштайн" в Германии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что схватки у женщины начались ещё задолго до того, как самолёт приземлился на авиабазу. Причём в определённый момент у роженицы возникли сложности, после чего капитан воздушного судна принял решение понизить эшелон полёта лайнера для увеличения давления на борту. Сейчас и мать, и новорождённая девочка находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Некоторым людям удалось улететь на эвакуационных рейсах, организованных США.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.