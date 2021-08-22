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    Афганская беженка родила ребёнка на борту американского самолёта

    Для того чтобы женщина хорошо себя чувствовала в полёте, КВС изменил высоту лайнера, повысив давление воздуха.

    22 августа, 14:05
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AirMobilityCmd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Air Mobility Command</a></p>

    Фото © Twitter / Air Mobility Command

    Одна из женщин, которая покинула Афганистан на эвакуационном рейсе ВВС США, родила на борту самолёта ребёнка. Малыш появился на свет сразу после приземления лайнера в Германии, сообщила пресс-служба Авиационного командования воздушных перебросок (AMC) США в "Твиттере".

    "Вспомогательный медицинский персонал 86-й группы медицинского обслуживания помогает матери из Афганистана и её семье у самолёта ВВС США... через мгновение после того, как она родила ребёнка на борту воздушного судна по прилёте на авиабазу "Рамштайн" в Германии", — говорится в сообщении.

    Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

    Появилось шокирующее фото из самолёта США, эвакуировавшего людей из Афганистана

    Отмечается, что схватки у женщины начались ещё задолго до того, как самолёт приземлился на авиабазу. Причём в определённый момент у роженицы возникли сложности, после чего капитан воздушного судна принял решение понизить эшелон полёта лайнера для увеличения давления на борту. Сейчас и мать, и новорождённая девочка находятся под наблюдением медиков.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Некоторым людям удалось улететь на эвакуационных рейсах, организованных США.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    В Сети появилось видео с женщинами, молящими о помощи солдат США в аэропорту Кабула

    В Сети появилось видео с женщинами, молящими о помощи солдат США в аэропорту Кабула

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

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