НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку "суверенитета Украины"

    Она удостоена награды также "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества".

    22 августа, 15:30

    Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO / POOL

    Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, который присуждается за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, развитии демократии, а также в отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

    "За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, федерального канцлера Германии", — говорится в документе.

    Зеленский назвал Берлин ключевым союзником Киева

    Зеленский назвал Берлин ключевым союзником Киева

    Напомним, что ранее Ангела Меркель решила посетить Россию перед уже запланированной тогда поездкой в Киев. Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ прибыла 22 августа всего на один день.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Месть Зеленского страшна": Украинцы бурно отреагировали на инцидент с Кличко в аэропорту Киева

      сегодня в 15:18

      Зеленский назвал Берлин ключевым союзником Киева

      сегодня в 13:35

      Талибан направил батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка

      сегодня в 15:53

      Меркель ответила на упрёки в стремлении "угодить России"

      сегодня в 15:51

      Блинкен: Талибы пообещали США безопасный доступ эвакуируемых в аэропорт Кабула

      сегодня в 15:42

      Новости партнеров

      Layer 1