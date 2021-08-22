Зеленский наградил Меркель орденом Свободы за поддержку "суверенитета Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы, который присуждается за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, развитии демократии, а также в отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Напомним, что ранее Ангела Меркель решила посетить Россию перед уже запланированной тогда поездкой в Киев. Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ прибыла 22 августа всего на один день.