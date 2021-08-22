"Месть Зеленского страшна": Украинцы бурно отреагировали на инцидент с Кличко в аэропорту Киева
Пользователи иронично предположили, что это расплата за решение градоначальника уехать в рабочую поездку в Чернигов вместо посещения заседания СНБО.
Фото © "Телеграм" / Віталій Кличко
Украинских пользователей Сети повеселила ситуация с мэром Киева Виталием Кличко, которого ранее не пропустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту Борисполь. Пользователи "Фейсбука" в постах градоначальника в шутку предположили, что в случившемся замешан президент страны Владимир Зеленский.
"Я мщу, и месть моя страшна, сказал Зеленский и отомстил за отсутствие [Кличко] на заседании СНБО", — написала Ольга Бай и напомнила, что мэр решил уехать в рабочую поездку в Чернигов вместо посещения мероприятия.
Другие пользователи сравнили ситуацию с цирком шапито. А по мнению некоторых, в ответ на такое стоило бы не пускать Зеленского в Киев.
Кличко ранее опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники охранной службы в аэропорту отказываются его пропустить, объясняя это тем, что мэра нет в списках. Он не стал "прорываться силой".
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