Украинских пользователей Сети повеселила ситуация с мэром Киева Виталием Кличко, которого ранее не пропустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту Борисполь. Пользователи "Фейсбука" в постах градоначальника в шутку предположили, что в случившемся замешан президент страны Владимир Зеленский.

"Я мщу, и месть моя страшна, сказал Зеленский и отомстил за отсутствие [Кличко] на заседании СНБО", — написала Ольга Бай и напомнила, что мэр решил уехать в рабочую поездку в Чернигов вместо посещения мероприятия.

Другие пользователи сравнили ситуацию с цирком шапито. А по мнению некоторых, в ответ на такое стоило бы не пускать Зеленского в Киев.