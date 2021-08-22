В Казани посетители аттракциона застряли вниз головой на высоте 40 метров
В данный момент их удалось снять, в администрации парка заявили, что сейчас всё хорошо и все карусели работают.
Видео © t.me / Татарстан-24
В Казани в парке развлечений "Кырлай" посетители решили прокатиться на аттракционе, и, когда их подняло на сорокаметровую высоту, механизм сломался. Об этом сообщает местный телеканал "Татарстан-24".
По словам очевидцев, люди висели вниз головой на протяжении 30-40 минут. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек застряли на огромной высоте, они зафиксированы в одном положении без возможности выбраться. В данный момент посетителей удалось снять, об их состоянии пока ничего не известно. В администрации парка Лайфу рассказали, что сейчас всё хорошо и аттракционы работают.
"Этот аттракцион у нас в принципе сегодня не работал из-за погодных условий, был только пробный заезд оператора", — сказали в администрации.
Ранее в Смоленске после удара молнии десятки посетителей застряли на колесе обозрения. Снимать людей с аттракциона пришлось спасателям с помощью автолестницы. Почему "чёртово колесо" продолжило работу в непогоду, неизвестно.
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