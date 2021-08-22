В Казани посетители аттракциона застряли вниз головой на высоте 40 метров

В Казани в парке развлечений "Кырлай" посетители решили прокатиться на аттракционе, и, когда их подняло на сорокаметровую высоту, механизм сломался. Об этом сообщает местный телеканал "Татарстан-24".

По словам очевидцев, люди висели вниз головой на протяжении 30-40 минут. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек застряли на огромной высоте, они зафиксированы в одном положении без возможности выбраться. В данный момент посетителей удалось снять, об их состоянии пока ничего не известно. В администрации парка Лайфу рассказали, что сейчас всё хорошо и аттракционы работают.

"Этот аттракцион у нас в принципе сегодня не работал из-за погодных условий, был только пробный заезд оператора", — сказали в администрации.