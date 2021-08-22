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    Смолов феерит на глазах у Карпина: "Локомотив" обыграл "Краснодар" в центральном матче тура РПЛ

    На матче присутствовал возможный новичок красно-зелёных, французский полузащитник Бека-Бека.

    22 августа, 14:54
    <p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

    Фото © ФК "Локомотив"

    Московский "Локомотив" в родных стенах обыграл "Краснодар" в центральном матче пятого тура РПЛ со счётом 2:1.

    Дублем в составе железнодорожников ещё до перерыва отметился Фёдор Смолов. Оба раза ему ассистировал Рифат Жемалетдинов. Стоит отметить, что оба игрока вызваны в сборную России, а матч посетил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. "Быки" на это сумели ответить точным ударом Джона Кордобы в середине второго тайма.

    "Я счастлив быть здесь": Возможный новичок "Локомотива" приехал на матч команды

    "Я счастлив быть здесь": Возможный новичок "Локомотива" приехал на матч команды

    Благодаря этому результату команда Марко Николича поднялась на третье место, имея в активе 11 очков. "Краснодар" же с шестью баллами расположился на промежуточном девятом месте.

    Футбол. РПЛ

    5-й тур

    "Локомотив" — "Краснодар" — 2:1

    Голы: Смолов 7' (1:0), Смолов 33' (2:0), Кордоба 71' (2:1)

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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