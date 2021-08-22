Дублем в составе железнодорожников ещё до перерыва отметился Фёдор Смолов. Оба раза ему ассистировал Рифат Жемалетдинов. Стоит отметить, что оба игрока вызваны в сборную России, а матч посетил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. "Быки" на это сумели ответить точным ударом Джона Кордобы в середине второго тайма.