Смолов феерит на глазах у Карпина: "Локомотив" обыграл "Краснодар" в центральном матче тура РПЛ
На матче присутствовал возможный новичок красно-зелёных, французский полузащитник Бека-Бека.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" в родных стенах обыграл "Краснодар" в центральном матче пятого тура РПЛ со счётом 2:1.
Дублем в составе железнодорожников ещё до перерыва отметился Фёдор Смолов. Оба раза ему ассистировал Рифат Жемалетдинов. Стоит отметить, что оба игрока вызваны в сборную России, а матч посетил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. "Быки" на это сумели ответить точным ударом Джона Кордобы в середине второго тайма.
Благодаря этому результату команда Марко Николича поднялась на третье место, имея в активе 11 очков. "Краснодар" же с шестью баллами расположился на промежуточном девятом месте.
Футбол. РПЛ
5-й тур
"Локомотив" — "Краснодар" — 2:1
Голы: Смолов 7' (1:0), Смолов 33' (2:0), Кордоба 71' (2:1)
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