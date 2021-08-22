НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Кандидата в премьер-министры Норвегии уличили во лжи о России

    Глава норвежского МИД заявила, что сегодня страны имеют достаточно хороший политический контакт.

    22 августа, 14:41
    <p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/jonasgahrstore/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jonas Gahr Støre</a></p>

    Фото © Facebook / Jonas Gahr Støre

    Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде жёстко ответила кандидату на пост председателя правительства страны Йонаса Гара Стере на его заявление о том, что двусторонние отношения Осло и Москвы практически сведены на нет.

    "Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт", — приводит её слова телеканал NRK.

    Посол РФ: США слепо следуют курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией

    Посол РФ: США слепо следуют курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией

    При этом Серейде подчеркнула, что на сегодняшний день между Россией и Норвегией контактов больше, чем у других стран, а сама она лишь за текущий год дважды встречалась с российским министром иностранных дел.

    Ранее Лайф сообщал, что российское посольство в Лондоне призвало власти Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтации в отношении Москвы.

    Авторы
    Роман Имполитов
    Роман Имполитов

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1