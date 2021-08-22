Кандидата в премьер-министры Норвегии уличили во лжи о России

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде жёстко ответила кандидату на пост председателя правительства страны Йонаса Гара Стере на его заявление о том, что двусторонние отношения Осло и Москвы практически сведены на нет.

"Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт", — приводит её слова телеканал NRK.

При этом Серейде подчеркнула, что на сегодняшний день между Россией и Норвегией контактов больше, чем у других стран, а сама она лишь за текущий год дважды встречалась с российским министром иностранных дел.