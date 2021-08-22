Названа дата завершения работ по укладке "Северного потока – 2" в водах Германии
Судно, ранее занимавшееся строительством газопровода на территории Дании, 21 августа пересекло морскую границу ФРГ.
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Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжит работы по укладке труб "Северного потока – 2" на участке протяжённостью примерно 13-14 километров в водах Германии и планирует завершить работы до 12 сентября, следует из соответствующих извещений мореплавателям.
Судно, работавшее над завершением укладки "Северного потока – 2" в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией, завершив работы на территории Дании. Сопровождают "Фортуну" ещё несколько судов, большинство из которых находятся под санкциями США.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Ранее сообщалось, что строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом совсем недавно президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против "Северного потока – 2" в надежде помешать строительству газовой магистрали, которое завершено уже на 99%.
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