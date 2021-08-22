Названа дата завершения работ по укладке "Северного потока – 2" в водах Германии

Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжит работы по укладке труб "Северного потока – 2" на участке протяжённостью примерно 13-14 километров в водах Германии и планирует завершить работы до 12 сентября, следует из соответствующих извещений мореплавателям.

Судно, работавшее над завершением укладки "Северного потока – 2" в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией, завершив работы на территории Дании. Сопровождают "Фортуну" ещё несколько судов, большинство из которых находятся под санкциями США.