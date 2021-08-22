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    Встреча Путина с "Единой Россией" завершилась исполнением хором песни про флаг

    Глава государства признался, что предложение спеть было для него совершенно неожиданным.

    22 августа, 14:28

    Встреча Путина с "Единой Россией" завершилась исполнением хором песни про флаг. Видео © LIFE

    Представители партии "Единая Россия" по завершении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спели песню "Флаг моего государства". Участники выступили под гитарный аккомпанемент российского певца Дениса Майданова.

    Глава государства, в свою очередь, признался, что для него это было совершенно неожиданно. В завершение Владимир Путин напомнил о грядущих выборах, пожелал благополучно провести избирательную кампанию и выразил надежду, что выборы для них пройдут успешно.

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    "Буду сожалеть, если кто-то из вас окажется вне рядов Государственной думы, но если паче чаяния это случится, вы без куска хлеба не останетесь", — пошутил российский лидер.

    На воскресной встрече Владимир Путин призвал представителей партии "сверить часы" перед выборами. По мнению главы государства, партия должна активнее реагировать на происходящее в стране и мире и программа в этом случае является основополагающим документом.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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