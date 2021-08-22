Встреча Путина с "Единой Россией" завершилась исполнением хором песни про флаг. Видео © LIFE

Представители партии "Единая Россия" по завершении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спели песню "Флаг моего государства". Участники выступили под гитарный аккомпанемент российского певца Дениса Майданова.

Глава государства, в свою очередь, признался, что для него это было совершенно неожиданно. В завершение Владимир Путин напомнил о грядущих выборах, пожелал благополучно провести избирательную кампанию и выразил надежду, что выборы для них пройдут успешно.

"Буду сожалеть, если кто-то из вас окажется вне рядов Государственной думы, но если паче чаяния это случится, вы без куска хлеба не останетесь", — пошутил российский лидер.