Пожар произошёл в торговом центре в подмосковных Мытищах
Возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется.
В Мытищах в торговом центре 4DAILY произошёл пожар. Для ликвидации возгорания и эвакуации посетителей туда были направлены сотрудники МЧС и десять пожарных машин. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как с крыши торгового центра вверх поднимаются клубы чёрного дыма.
"В 16:59 (мск) возгорание на площади 10 квадратных метров локализовано. Информация о пострадавших уточняется", — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Ранее пожар охватил крышу гостиницы в центре Ульяновска. Видео пожара и фото с клубами чёрного дыма появились в местных пабликах.
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