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    Пожар произошёл в торговом центре в подмосковных Мытищах

    Возгорание локализовано на площади 10 квадратных метров, информация о пострадавших уточняется.

    22 августа, 14:54

    В Мытищах в торговом центре 4DAILY произошёл пожар. Для ликвидации возгорания и эвакуации посетителей туда были направлены сотрудники МЧС и десять пожарных машин. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как с крыши торгового центра вверх поднимаются клубы чёрного дыма.

    "В 16:59 (мск) возгорание на площади 10 квадратных метров локализовано. Информация о пострадавших уточняется", — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

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    Ранее пожар охватил крышу гостиницы в центре Ульяновска. Видео пожара и фото с клубами чёрного дыма появились в местных пабликах.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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