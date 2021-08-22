Пожар произошёл в торговом центре в подмосковных Мытищах

В Мытищах в торговом центре 4DAILY произошёл пожар. Для ликвидации возгорания и эвакуации посетителей туда были направлены сотрудники МЧС и десять пожарных машин. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как с крыши торгового центра вверх поднимаются клубы чёрного дыма.