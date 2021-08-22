Лидер афганских ополченцев в Панджшере отказался сдать провинцию талибам

Горная провинция Афганистана Панджшер не будет сдана боевикам радикального движения "Талибан"*. Об этом заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад-Шаха Масуда, погибшего в 2001 году лидера антиталибского Северного альянса.

"Панджшер не будет сдан "Талибану". Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам", — сказал он в эфире телеканала Al Arabiya.

На данный момент это единственная неподконтрольная боевикам провинция страны. Но Масуд отметил, что представители талибов попросту отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением. Они отклонили диалог, который вёлся с целью окончания войны. По словам Масуда, его силы хотят закончить войну в Афганистане и стремятся к диалогу, но "Талибан" не продержится долго, если будет продолжать вести себя таким образом", заключил он.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.