Лидер афганских ополченцев в Панджшере отказался сдать провинцию талибам
Пока что эта территория остаётся единственной во всей стране неподконтрольной радикалам.
Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul
Горная провинция Афганистана Панджшер не будет сдана боевикам радикального движения "Талибан"*. Об этом заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад-Шаха Масуда, погибшего в 2001 году лидера антиталибского Северного альянса.
"Панджшер не будет сдан "Талибану". Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам", — сказал он в эфире телеканала Al Arabiya.
На данный момент это единственная неподконтрольная боевикам провинция страны. Но Масуд отметил, что представители талибов попросту отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением. Они отклонили диалог, который вёлся с целью окончания войны. По словам Масуда, его силы хотят закончить войну в Афганистане и стремятся к диалогу, но "Талибан" не продержится долго, если будет продолжать вести себя таким образом", заключил он.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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