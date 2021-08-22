В Белом доме назвали реальной угрозу нападения на аэропорт Кабула

Угроза нападения на аэропорт афганского Кабула реальна. Об этом сообщил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Американские власти стремятся не допустить террористическую атаку в аэропорту Кабула. Поэтому они "используют все имеющиеся средства". Правительство США донесло свою позицию до "Талибана"*, отметив, что будет "быстрый и мощный ответ", если будут препятствия для эвакуации граждан.

На территории аэропорта находится примерно 800 граждан из стран НАТО. Организацией их вылета занимаются американские, британские и турецкие военные.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.