В Белом доме назвали реальной угрозу нападения на аэропорт Кабула
Обеспечением безопасности людей занимаются военные нескольких стран НАТО.
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Угроза нападения на аэропорт афганского Кабула реальна. Об этом сообщил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Американские власти стремятся не допустить террористическую атаку в аэропорту Кабула. Поэтому они "используют все имеющиеся средства". Правительство США донесло свою позицию до "Талибана"*, отметив, что будет "быстрый и мощный ответ", если будут препятствия для эвакуации граждан.
На территории аэропорта находится примерно 800 граждан из стран НАТО. Организацией их вылета занимаются американские, британские и турецкие военные.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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