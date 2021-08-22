Президент Чехии назвал главного противника НАТО
Политик призвал альянс перестать играть роль "сервисной организации США" и сделать государства — члены блока равноправными партнёрами.
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что настоящим противником Североатлантического альянса (НАТО) является не Россия, а международный терроризм. В этом мнении он сходится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"НАТО должно определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эмманюэля Макрона, что противником является не Россия, а международный терроризм", — сказал он в эфире телеканала Blesk.
При этом Земан отметил, что НАТО необходимы реформы по двум направлениям: во-первых, перестать играть роль "сервисной организации США", а во-вторых, главы государств — членов альянса должны стать равноправными партнёрами.
Чешский лидер рассказал, что был на нескольких саммитах НАТО и в ходе них президенты США (Дональд Трамп и Джо Байден) поднимали вопрос о выводе войск из Афганистана. И когда каждый из тогдашних президентов принимал соответствующее решение, все остальные молчали, хоть и не выражали явного одобрения. Говоря о движении "Талибан"*, Земан отметил, что рассматривает его как террористическую диктатуру. Он подчеркнул, что "с террористами не ведут переговоров, с террористами воюют".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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