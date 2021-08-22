Президент Чехии назвал главного противника НАТО

Президент Чехии Милош Земан заявил, что настоящим противником Североатлантического альянса (НАТО) является не Россия, а международный терроризм. В этом мнении он сходится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"НАТО должно определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эмманюэля Макрона, что противником является не Россия, а международный терроризм", — сказал он в эфире телеканала Blesk.

При этом Земан отметил, что НАТО необходимы реформы по двум направлениям: во-первых, перестать играть роль "сервисной организации США", а во-вторых, главы государств — членов альянса должны стать равноправными партнёрами.

Чешский лидер рассказал, что был на нескольких саммитах НАТО и в ходе них президенты США (Дональд Трамп и Джо Байден) поднимали вопрос о выводе войск из Афганистана. И когда каждый из тогдашних президентов принимал соответствующее решение, все остальные молчали, хоть и не выражали явного одобрения. Говоря о движении "Талибан"*, Земан отметил, что рассматривает его как террористическую диктатуру. Он подчеркнул, что "с террористами не ведут переговоров, с террористами воюют".

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.