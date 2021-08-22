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    Президент Чехии назвал главного противника НАТО

    Политик призвал альянс перестать играть роль "сервисной организации США" и сделать государства — члены блока равноправными партнёрами.

    22 августа, 15:23

    Фото © ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK

    Президент Чехии Милош Земан заявил, что настоящим противником Североатлантического альянса (НАТО) является не Россия, а международный терроризм. В этом мнении он сходится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

    "НАТО должно определить своего противника. Я согласен с мнением французского президента Эмманюэля Макрона, что противником является не Россия, а международный терроризм", — сказал он в эфире телеканала Blesk.

    При этом Земан отметил, что НАТО необходимы реформы по двум направлениям: во-первых, перестать играть роль "сервисной организации США", а во-вторых, главы государств — членов альянса должны стать равноправными партнёрами.

    Земан заявил, что талибы сделают из Афганистана центр международного терроризма

    Земан заявил, что талибы сделают из Афганистана центр международного терроризма

    Чешский лидер рассказал, что был на нескольких саммитах НАТО и в ходе них президенты США (Дональд Трамп и Джо Байден) поднимали вопрос о выводе войск из Афганистана. И когда каждый из тогдашних президентов принимал соответствующее решение, все остальные молчали, хоть и не выражали явного одобрения. Говоря о движении "Талибан"*, Земан отметил, что рассматривает его как террористическую диктатуру. Он подчеркнул, что "с террористами не ведут переговоров, с террористами воюют".

    СМИ: Талибы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи

    СМИ: Талибы объявили охоту на сотрудничавших с НАТО и США афганцев и их семьи

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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