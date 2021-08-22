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    Блинкен: Талибы пообещали США безопасный доступ эвакуируемых в аэропорт Кабула

    "Талибан" не устанавливал каких-либо сроков, по истечении которых доступ к территории воздушной гавани будет закрыт.

    22 августа, 15:42
    <p>Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh</p>

    Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh

    США получили обещание от "Талибана"* о предоставлении безопасного доступа к аэропорту Кабула для эвакуируемых граждан, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. По его словам, это касается и американцев, и афганцев.

    "Важно также отметить, талибы заявили, что намерены держать аэропорт открытым, они хотят иметь функционирующий аэропорт. Они взяли на себя обязательства по предоставлению безопасного прохода без каких-либо сроков, связанных с этим", — заявил Блинкен.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Николай Абрамов
    Николай Абрамов

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