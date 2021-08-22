Блинкен: Талибы пообещали США безопасный доступ эвакуируемых в аэропорт Кабула

США получили обещание от "Талибана"* о предоставлении безопасного доступа к аэропорту Кабула для эвакуируемых граждан, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. По его словам, это касается и американцев, и афганцев.

"Важно также отметить, талибы заявили, что намерены держать аэропорт открытым, они хотят иметь функционирующий аэропорт. Они взяли на себя обязательства по предоставлению безопасного прохода без каких-либо сроков, связанных с этим", — заявил Блинкен.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.