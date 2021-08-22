В Совфеде подсчитали расходы на предложенные Путиным выплаты пенсионерам
Там отметили, что эти средства могут быть выделены как из федерального бюджета, так и из средств Пенсионного фонда.
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Правительству потребуется около 500 млрд рублей, чтобы реализовать предложение президента России по единоразовой выплате 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Такую цифру привёл первый зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
"Где-то порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию, — это получается 400 млрд рублей. Плюс те, кто получает социальные пенсии, у нас порядка 3,5 млн человек, — это порядка 35 млрд рублей. Плюс военные пенсионеры, которым президент распорядился выделить по 15 тыс. рублей. Военных пенсионеров у нас где-то полтора-два миллиона. Где-то до 500 млрд рублей потребуется на выплаты", — сказал он в беседе с телеканалом RT.
По словам Рязанского, эти деньги могут быть выделены как напрямую из федерального бюджета, так и через указ президента или вновь принятый закон. Кроме того, в некоторых случаях могут использоваться накопления пенсионной системы, добавил Рязанский.
Напомним, предложение по единоразовой выплате 10 тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил сегодня во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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