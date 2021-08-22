В Совфеде подсчитали расходы на предложенные Путиным выплаты пенсионерам

Правительству потребуется около 500 млрд рублей, чтобы реализовать предложение президента России по единоразовой выплате 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Такую цифру привёл первый зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Где-то порядка 40 млн пенсионеров, получающих страховую пенсию, — это получается 400 млрд рублей. Плюс те, кто получает социальные пенсии, у нас порядка 3,5 млн человек, — это порядка 35 млрд рублей. Плюс военные пенсионеры, которым президент распорядился выделить по 15 тыс. рублей. Военных пенсионеров у нас где-то полтора-два миллиона. Где-то до 500 млрд рублей потребуется на выплаты", — сказал он в беседе с телеканалом RT.