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    "Вроде нормально": Карпин оценил игру Смолова в матче с "Краснодаром"

    Напомним, нападающий попал в расширенную заявку национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

    22 августа, 15:56
    <p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

    Фото © ФК "Локомотив"

    Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в матче с "Краснодаром", где он отметился дублем.

    "Вроде нормально", — ответил Карпин на соответствующий вопрос журналистов.

    "Прошлые заслуги — не в счёт": Почему Карпин при вызове игроков в сборную России противоречит сам себе

    "Прошлые заслуги — не в счёт": Почему Карпин при вызове игроков в сборную России противоречит сам себе

    Напомним, Смолов попал в заявку сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Для Валерия Карпина это будут первые матчи на посту наставника национальной команды.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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