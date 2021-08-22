"Вроде нормально": Карпин оценил игру Смолова в матче с "Краснодаром"
Напомним, нападающий попал в расширенную заявку национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.
Фото © ФК "Локомотив"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в матче с "Краснодаром", где он отметился дублем.
"Вроде нормально", — ответил Карпин на соответствующий вопрос журналистов.
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Напомним, Смолов попал в заявку сборной России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Для Валерия Карпина это будут первые матчи на посту наставника национальной команды.
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