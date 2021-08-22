Талибан направил батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка

Для наведения порядка в аэропорту Кабула радикальное движение "Талибан"* направило батальон специального назначения, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на афганские источники.

В аэропорту столицы собрались толпы людей, пытающихся покинуть страну на спецбортах США или Пакистана, которые предназначены для эвакуации иностранцев и жителей Афганистана, работавших на американцев. Как сообщает телеканал, батальонам приказано разогнать толпу.

"Американцы обратились к нам, чтобы не допускать людей в воздушную гавань... Мы ожидаем, что гражданские рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновятся в ближайшие дни", — приводит телеканал слова представителя радикалов.

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