Талибан направил батальон спецназначения в аэропорт Кабула для наведения порядка
Отмечается, что им приказано разогнать толпы людей, которые пытаются покинуть Афганистан на американских и пакистанских спецбортах.
Фото © Twitter / Department of Defense
Для наведения порядка в аэропорту Кабула радикальное движение "Талибан"* направило батальон специального назначения, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на афганские источники.
В аэропорту столицы собрались толпы людей, пытающихся покинуть страну на спецбортах США или Пакистана, которые предназначены для эвакуации иностранцев и жителей Афганистана, работавших на американцев. Как сообщает телеканал, батальонам приказано разогнать толпу.
"Американцы обратились к нам, чтобы не допускать людей в воздушную гавань... Мы ожидаем, что гражданские рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновятся в ближайшие дни", — приводит телеканал слова представителя радикалов.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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