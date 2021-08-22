Учёные выяснили, на сколько минут сокращает жизнь съеденный хот-дог

Учёные из Мичиганского университета высчитали, сколько минут разные продукты отнимают от продолжительности жизни или добавляют к ней. Согласно статье в The Telegraph, специалисты создали стандартизированную систему расчёта, которая помогает проанализировать более 6000 типов блюд и продуктов.

"Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — сообщили исследователи.

Учитывая другие факторы, учёные высчитали, что порция колы отнимает 12,5 минуты от продолжительности жизни, а один хот-дог — 36 минут. Кроме того, употребление красного мяса сказывается на организме не лучшим образом.

Существует и немало полезных в плане долголетия продуктов. Порция орехов, например, добавляет 26 минут, а лосось — 16. К полезным продуктам также относятся бобовые, фрукты и овощи. А учитывая влияние продуктов на окружающую среду через методы производства и хранения, учёные рекомендуют увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.