СМИ: Елизавета II попросила оставить обвинённого в изнасиловании сына полковником
Ранее экс-подруга миллиардера Джеффри Эпштейна заявила, что он трижды надругался над ней 20 лет назад, когда ей было всего 17.
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Принц Эндрю может сохранить звание полковника Гренадёрской гвардии, несмотря на то что после обвинения в изнасиловании он едва ли вернётся к государственным обязанностям. С соответствующей просьбой обратилась королева Великобритании Елизавета II, которая является шеф-полковником Гренадёрской гвардии.
"Королева дала понять полку, что хочет, чтобы герцог Йоркский остался полковником. Складывается ощущение, что никто не хочет делать ничего, что могло бы расстроить шеф-полковника", — рассказал The Times высокопоставленный военный источник.
При этом источник назвал ситуацию с обвинением его в надругательстве над честью американки Вирджинии Робертс Джуффре ситуацией "очень сложной и неудовлетворительной".
Напомним, что американка Вирджиния Робертс Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю. Женщина утверждает, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. По версии Джуффре, с принцем Эндрю её познакомил скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. По словам Вирджинии, принц якобы трижды насиловал её в 2001 году, когда ей было 17 лет. Теперь женщина требует компенсацию за физический и моральный ущерб.
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