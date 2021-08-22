СМИ: Елизавета II попросила оставить обвинённого в изнасиловании сына полковником

Принц Эндрю может сохранить звание полковника Гренадёрской гвардии, несмотря на то что после обвинения в изнасиловании он едва ли вернётся к государственным обязанностям. С соответствующей просьбой обратилась королева Великобритании Елизавета II, которая является шеф-полковником Гренадёрской гвардии.

"Королева дала понять полку, что хочет, чтобы герцог Йоркский остался полковником. Складывается ощущение, что никто не хочет делать ничего, что могло бы расстроить шеф-полковника", — рассказал The Times высокопоставленный военный источник.

При этом источник назвал ситуацию с обвинением его в надругательстве над честью американки Вирджинии Робертс Джуффре ситуацией "очень сложной и неудовлетворительной".