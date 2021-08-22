"Ак Барс" переиграл СКА и победил в предсезонном Кубке чемпионов
Третье место на турнире завоевали игроки магнитогорского "Металлурга", которые были сильнее "Салавата Юлаева".
Фото © ХК "Ак Барс"
Казанский "Ак Барс" стал победителем предсезонного турнира Кубка чемпионов, который проходил в столице Татарстана. В решающем матче красно-зелёные переиграли СКА — 3:0.
Счёт в самом начале матча открыл Стивен Кампфер. Немногим позже преимущество казанцев удвоил Пер Линдхольм, а точку в матче поставил Кирилл Панюков. В итоге "Ак Барс" становится победителем домашнего турнира, а петербуржцы останавливаются на втором месте.
Добавим, что третье место на турнире занял "Металлург" из Магнитогорска, который в матче за бронзу был сильнее "Салавата Юлаева".
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