"Ак Барс" переиграл СКА и победил в предсезонном Кубке чемпионов

Казанский "Ак Барс" стал победителем предсезонного турнира Кубка чемпионов, который проходил в столице Татарстана. В решающем матче красно-зелёные переиграли СКА — 3:0.

Счёт в самом начале матча открыл Стивен Кампфер. Немногим позже преимущество казанцев удвоил Пер Линдхольм, а точку в матче поставил Кирилл Панюков. В итоге "Ак Барс" становится победителем домашнего турнира, а петербуржцы останавливаются на втором месте.