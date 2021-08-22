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    Подарка к юбилею города не получилось: "Ростов" обыграл "Нижний Новгород" в гостевом матче РПЛ

    После уверенного старта сезона команда Александра Кержакова вторую игру подряд не может победить.

    22 августа, 16:54
    <p>Фото © VK / Футбольный клуб "Нижний Новгород"</p>

    Фото © VK / Футбольный клуб "Нижний Новгород"

    "Нижний Новгород" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче пятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

    Хозяева сумели оперативно выйти вперёд после автогола Осипенко. Однако ещё до перерыва Хасимото восстановил равновесие, а в самом конце встречи мяч после рикошета залетел в ворота "Нижнего".

    Смолов феерит на глазах у Карпина: "Локомотив" обыграл "Краснодар" в центральном матче тура РПЛ

    Смолов феерит на глазах у Карпина: "Локомотив" обыграл "Краснодар" в центральном матче тура РПЛ

    Для команды Юрия Сёмина это первая победа по ходу нынешнего сезона, тогда как "Нижний" после резвого старта проигрывает второй матч кряду.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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