"Нижний Новгород" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче пятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хозяева сумели оперативно выйти вперёд после автогола Осипенко. Однако ещё до перерыва Хасимото восстановил равновесие, а в самом конце встречи мяч после рикошета залетел в ворота "Нижнего".