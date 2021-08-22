"Рубин" не смог стать лидером РПЛ, сыграв вничью с "Химками"
Таким образом, на вершине таблицы по итогам пяти туров находится "Динамо".
Фото © ФК "Химки"
Казанский "Рубин" упустил возможность стать единоличным лидером РПЛ, сыграв на выезде вничью с "Химками" — 1:1.
Основные события встречи произошли ещё в первом тайме: сначала счёт открыл Денис Глушаков, однако вскоре Дарко Евтич шикарным ударом смог пробить Илью Лантратова и сравнять счёт в матче.
Таким образом, по итогам пяти туров на вершине турнирной таблицы "Динамо", в активе которого 12 очков. По 11 баллов у "Зенита", "Локомотива" и "Рубина". "Химки" же пока находятся в нижней части таблицы — на 12-м месте.
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