Зеленский посетовал, что конфликт в Донбассе нельзя прекратить голосованием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет прекратить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос нельзя решить путём голосования в парламенте.

"Война — это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины", — сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина".

Украинский лидер добавил, что если бы была возможность, то давно было бы организовано голосование. И этот пример показывает, что "завершить войну, не объединившись, невозможно", подытожил Зеленский.