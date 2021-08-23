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    Зеленский посетовал, что конфликт в Донбассе нельзя прекратить голосованием

    По мнению украинского лидера, завершить войну, не объединившись, невозможно.

    22 августа, 21:11
    <p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

    Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет прекратить конфликт в Донбассе, однако этот вопрос нельзя решить путём голосования в парламенте.

    "Война — это то, что хочется завершить полностью. И хочется вернуть наши территории. Это большое желание. К сожалению, это не решается в Верховной раде Украины", сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина".

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    Украинский лидер добавил, что если бы была возможность, то давно было бы организовано голосование. И этот пример показывает, что "завершить войну, не объединившись, невозможно", подытожил Зеленский.

    Ранее главком украинской армией Валерий Залужный призвал готовиться к наступлению на Донбасс. Валерий Залужный выразил желание получить от Киева соответствующее вооружение.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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