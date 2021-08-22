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    В украинском "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму

    По словам главы компании Юрия Витренко, сейчас судебный процесс продолжается.

    22 августа, 20:53

    Фото © ТАСС / Пётр Сивков

    Убытки "Нафтогаза Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более чем девяти миллиардов долларов. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко.

    "Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму", — отметил он, выступая на брифинге.

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    По словам Витренко, сейчас судебный процесс продолжается. Ранее, как утверждает руководитель"Нафтогаза", были задержки в рассмотрении иска, связанные с пандемией.

    "Мы надеемся, что в ближайшее время — а ближайшее время это всё равно, честно говоря, месяцы или год — мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России", — подчеркнул Витренко.

    Напомним, в июне 2019 года "Нафтогаз" оценил ущерб от потери крымских активов в 5,2 миллиарда долларов, однако в начале 2020 года компания заявила о намерениях уточнить эту цифру. В феврале 2020-го "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов.

    Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

    Авторы
    Иван Косицын
    Иван Косицын

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