В украинском "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму

Убытки "Нафтогаза Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более чем девяти миллиардов долларов. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко.

"Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму", — отметил он, выступая на брифинге.

По словам Витренко, сейчас судебный процесс продолжается. Ранее, как утверждает руководитель"Нафтогаза", были задержки в рассмотрении иска, связанные с пандемией.

"Мы надеемся, что в ближайшее время — а ближайшее время это всё равно, честно говоря, месяцы или год — мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России", — подчеркнул Витренко.

Напомним, в июне 2019 года "Нафтогаз" оценил ущерб от потери крымских активов в 5,2 миллиарда долларов, однако в начале 2020 года компания заявила о намерениях уточнить эту цифру. В феврале 2020-го "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов.